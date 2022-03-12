Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

AR-GE, Çevre, Şehir ve Kültür ile Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan AK Parti kampında, belediyelerin kültür sanat alanındaki 2023 yol haritasının belirlenecek. Genel başkan yardımcılarının sunum yapacağı kampta, belediyelerin gençlere, kadınlara ve çocuklara yönelik kültürel ve sanatsal anlamdaki bugüne kadar yaptıkları faaliyetler değerlendirilecek. Bu doğrultuda belediyelerin, önümüzdeki dönemde kültür sanat konusunda yapmayı planladığı projeler masaya yatırılacak. Bazı şehirlerin yemek, bazı şehirlerin el sanatları ya da halk oyunları gibi o şehre kimlik katan değerlerle ilgili belediyelerin projeleri gündeme gelecek. Kampta ayrıca, restorasyonu tamamlanan kültür merkezlerinin ve tarihî eserlerin kullanımı ile ilgili belediyelerin çalışmaları da konuşulacak.

AK Partili isim duyurdu: EYT masaya yatırılacak TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konuları değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, EYT'lilerin durumunun masaya yatırılacağını ve platform yetkilileriyle görüşüleceğini açıkladı.

AK Partili Vekil Güneş'ten ucuz elektrik açıklaması: Gayret gösteriyoruz Meclis'te düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Partili Milletvekili İsmail Güneş, elektrik üretim maaliyetlerinin çok yüksek olduğunu, fakat vatandaşa ucuz elektrik vermek için gayret gösterdiklerini belirtti.