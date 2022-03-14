Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile yapacağı görüşmenin, son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14'üncü yüz yüze görüşme olacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından, Şansölye Scholz'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye ilk kez yapağı ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

5 GÜNDE 14'ÜNCÜ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLACAK

Fahrettin Altun, "Bu görüşme, Sayın Cumhurbaşkanımızın son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14'üncü yüz yüze görüşme olacak. Her şey, dünyada barış, istikrar ve adaletin tesis edilmesi için. Güçlü siyasi liderlik, güven ve istikrarı esas alan sosyo-ekonomik yapımız ülkece en büyük imkanımız." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun: Türkiye, insani göçmen politikasıyla dünyaya örnek oldu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye gerçekçi ve insani göçmen politikasıyla dünyaya örnek oldu" dedi.

Fahrettin Altun: Üretilen 100 haberden 50'si yalan Fahrettin Altun, Türkiye’nin dünya genelinde yalan haberlere en fazla maruz kalan ülke olduğunu belirterek “Yalan haberin yayılma hızı, hakikatin yayılması hızından 6 kat fazla” diye konuştu.