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Yağcıoğlu Apartmanı davasında 2 sanığa 12 yıl 6’şar ay hapis
15.03.2022 - 15:41 | Son Güncelleme: 15.03.2022 - 15:42
Türkiye Gazetesi
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı sorumlularının yargılandığı davada fenni mesül Orhan Ayber (80) ve müteahhit Şerafettin Ağar’a (71) 12 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.
Etiketler : Yağcıoğlu Apartmanı,
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