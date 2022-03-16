Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı 16 Mart 2022 Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Buan göre Covid-19 testi yapılan 324 bin 58 kişiden 22 bin 345'inin sonucu pozitif çıktı. Can kaybı ise 118 olarak bildirildi. Bir günde 32 bin 364 kişi ise hastalığı yenmeyi başardı.

Türkiye'de ikinci doz aşılama ortalaması yüzde 85,25 oldu. Birinci doz ortalaması yüzde 93,04, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 336 bin 317’e yükseldi.

Yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılama Osmaniye'de yapıldı. Bu şehri sırasıyla Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Yüzde 62,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

15 Mart koronavirüs tablosunda vefat sayısında düşüş dikkat çekti Sağlık Bakanlığı 15 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı. Son tabloya göre; 24 bin 614 yeni vaka tespit edilirken, 115 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısına düne göre artarken vefat sayısındaki azalış dikkat çekti.

Hollanda'da korona tedbirleri kalkıyor Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, Kovid-19’un artık büyük bir tehdit oluşturmadığını ve kalan tüm virüs önlemlerinin kaldırılacağını bildirdi.

14 Mart koronavirüs tablosu geldi, vakalar 20 binin üzerinde Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 133 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 404 yeni vakanın olduğunu açıkladı.