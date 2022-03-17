Türkiye Gazetesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Diyarbakır ve Mardin'de bulunan petrol arama ruhsat sahasına 9 bin 198 hektarlık saha ilave edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

9 BİN 198 HEKTARLIK SAHA İLAVE EDİLDİ

Buna göre, TPAO'nın Diyarbakır ve Mardin sınırları içinde sahip olduğu 23 bin 921 hektarlık petrol arama ruhsatına, 9 bin 198 hektarlık sahanın ilavesine karar verildi.

Öte yandan, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ petrol arama ruhsatı almak için yapmış olduğu toplam 11 adet müracaatından feragat etti.

EPDK'dan 'petrol stoku' kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`ndan (EPDK), akaryakıt dağıtıcılarının zorunlu petrol stokunun, 14-31 Mart arasında %7, 1-12 Nisan arasında %6`sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verildiğini açıkladı.

İzin çıktı: Bir ilimizde daha petrol aranacak Enerji alanında birçok adım adan Türkiye'de petrol ve gaz arama çalışmalarına yeni bir alan daha eklendi. TPAO, Mersin kara suları içerisinde bulunan 6 sahada petrol arama çalışmalarına başlayacak.