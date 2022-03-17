Türkiye Gazetesi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kaza kırım raporu tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin uçağın karakutusu çözümlendi.

İNİŞTEN ÖNCE UÇAĞA YILDIRIM ÇARPTI

Rapora göre, inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa bir yıldırım isabet etti. Bu da pilotlardaki stresi artırdı. Yardımcı pilot, Pegasus teknik birimi ile bir irtibat sağladı. Bunun da telaşını bir miktar daha artırdığı belirtildi.

YÖNLENDİRİLEN PİSTTEN FARKLI BİR PİSTE İNİŞ PLANLANDI

Kokpit ekibi inişe geçmek istedikten sonra, havalimanı yaklaşma anons sistemi pilotları 06 kuzeydoğu yönündeki 06 pistine yönlendirdi. Kokpit ekibi ise havalimanı yaklaşma sisteminin verdiği 06 pisti yerine tam ters istikametteki 2-4 pistine iniş planladı.

Kazanın ardından uçağın kaptan pilotu, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanmıştı.

YER KONTROL ANONSLARI TÜRKÇE YAPTI

Raporda ayrıca, hava trafik kontrolörünün iniş öncesi mevcut hava koşulları ve pistin durumunu Türkçe bilgilendirdiği ortaya çıktı. Bu da yabancı uyruklu yardımcı pilotun Türkçe anonsları anlamamasıyla uçuş komutlarına müdahale edememesine yol açtı.

Heyet raporunda uçağın son iniş safhasında sürat ve pozisyonunun da inişe uygun olmadığı belirtildi. Taksi yolu civarında uçağın kuyruk hızının anormal artışa geçtiği yine raporda yer aldı.

İNİŞ ÖNCESİ FRENLEME SİSTEMİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Kaptan pilot Mahmut Arslan'ın frenleme sistemini inişten önce devre dışı bıraktığı ve 6 saniye gecikmeli olarak manuel frenleme yaptığı, bu manuel frenlemenin de pistin sonuna gelinirken yavaşlamayı sağlamadığı belirtildi. Pist sonuna kadar yavaşlayamayan uçak 40 metre yükseklikten düştü.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün havalimanında yaptığı denetlemede ise pistin yetersizlikleri rapor edildi. Tüm bu detaylar soruşturma dosyasına eklendi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesinin ardından savcılığın iddianameyi tamamlaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, 5 Şubat 2020 tarihinde inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkmış, üç parçaya ayrılmıştı.

3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Yolcu uçağının pistten çıkmasına ilişkin kaza raporu tamamlandı Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ işletmesindeki Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıkması ile sonuçlanan kazanın raporu hazırlandı.

Pistten çıkan uçağın 'kara kutuları' Almanya'da çözümlenecek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkarak kaza yapan uçağın "kara kutusu" niteliğindeki CDR ve FDR'ler Almanya'da çözümlenecek.

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak üçe bölündü Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunuyordu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Kaza sonrasında kapanan pist saat 04.00 itibarıyla uçuşlara açıldı.