Türkiye Gazetesi

Dünyanın en uzun orta açıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün hizmete açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılacak olan köprü, bir saatlik yolculuğu 6 dakikaya indirecek. Dev projenin ekonomiye etkisi ise yaklaşık 5 milyar 362 milyon euro olacak.

ERDOĞAN’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Bugün açılacak olan ve dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, şimdiden herkesi heyecanlandırmış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir video paylaşarak, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" ifadelerini kullandı. Videonun arka planında ise Çanakkale türküsü çaldı.

5 BİNDEN FAZLA PERSONEL PROJEDE ROL ALDI

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

1 SAATTEN 6 DAKİKAYA DÜŞECEK

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

ÖZELLİKLERİYLE EŞİ BENZERİ YOK

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

1915 Çanakkale Köprüsü yılda 6 milyar TL tasarruf sağlayacak Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, zaman, akaryakıt ve çevresel olarak yıllık 6 milyar liraya denk tasarruf sağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor... Yolculuk 6 dakikaya düşecek ‘Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü’ için son hazırlıklar yapılıyor. Yarın açılacak köprü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi altı dakikaya inecek.

1915 Çanakkale Köprüsü’nden üretime 5.3 milyar avroluk katkı 1915 Çanakkale Köprüsü ce Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun açılışına günler kala Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü’nün üretime 5.3 milyar avroluk katkısı olduğunu belirterek geçiş süresinin 6 dakikaya ineceğini vurguladı.