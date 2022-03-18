Türkiye Gazetesi

Tarihin en ihtişamlı direniş destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı ve 18 Mart Şehitleri yurdun tüm noktasında ve Çanakkale'ye ziyaret için gelenler tarafından anılıyor. Bugüne özel hemen hemen her yerde anma töreni düzenlenirken devlet yetkilileri Çanakkale'ye ziyaret düzenledi. Cumhuriyet meydanında bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve birçok isim meydanda şehitlerimizi andı.

Hükümet adına Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit'in yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

'ÇANAKKALE GEÇİLMEZ' YAZILI ALTIN MADALYA

Bu sırada TCG Kınalıada gemisinden 21 pare top atışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 Sayılı Kanun'la Çanakkale’ye verilen ve üzerinde "Çanakkale Geçilmez" yazan altın madalya, Bakan Akar tarafından bayrağa takılarak göndere çekildi.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DAN İSİMLER KATILDI

Törene ayrıca Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nicole Slight ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

DENİZ KUVVETLERİNDEN TÖREN GEÇİDİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü törenleri sonrasında Çanakkale Boğazı açıklarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiler resmi geçit törenine katıldı.

Tören sonrası seyir terasına gelen protokol üyeleri, burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin geçiş törenini izledi. Geçiş töreninde Türk Donanması’nın yüzer unsurları büyük alkış aldı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışına saatler kaldı! Erdoğan’dan duygusal paylaşım Dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün açılıyor. Dünyanın ender eserlerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü, kendine has özellikleriyle Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde açılacak. Açılıştan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin bir video mesaj paylaştı. Çanakkale türküsünün çaldığı videoda, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" ifadeleri yer aldı.

1915 Çanakkale Köprüsü yılda 6 milyar TL tasarruf sağlayacak Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, zaman, akaryakıt ve çevresel olarak yıllık 6 milyar liraya denk tasarruf sağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor... Yolculuk 6 dakikaya düşecek ‘Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü’ için son hazırlıklar yapılıyor. Yarın açılacak köprü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi altı dakikaya inecek.