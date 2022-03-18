Türkiye Gazetesi

AK Parti'nin yap işlet devret yöntemiyle yaptığı mega projelere karşı çıkan CHP'den bu sefer teşekkür geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Çanakkale Boğazı'nın yeni gerdanlığı için "iç açıcı, gurur verici" değerlendirmesini yaptı.

'PAHALI BİR MALİYETİ VAR'

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Engin Altay, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne karşı değiliz. Gerçekten bakıldığı zaman çok güzel bir köprü. Teşekkür de ederiz. Ama biz parlamentoyuz. Parlamento, milletin kör kuruşunun nereye, nasıl harcandığını denetlemekle görevli bir müessesedir. Öyle baktığımız zaman bugün açılacak olan çok güzel, iç açıcı, gurur verici köprünün çok da pahalı bir maliyetinin olduğunun da altını çizmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN MÜJDE VERECEK AMA...'

Feribotla Çanakkale Boğazı'ndan günlük ortalama 10-15 bin aracın geçtiğini ancak bu köprüye araç başına 15 avrodan günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildiğini belirten Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçiş ücretleriyle ilgili bir müjde vereceğini ama sözleşmede bir değişiklik olmadığını kaydetti. Altay, geçiş ücretinde yapılacak olan indirimin Hazineden çıkacağını, firmaya, geçmeyen 30 bin araç için 7 milyon lira, yıllık 2,5 milyar lira ödeneceğini ileri sürdü.

Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü’nden beraber geçti 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış töreni öncesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu gösteri yaptı. Nefes kesen gösteride Sofuoğlu, dünyanın en hızlı motorları arasında gösterilen Kawaski H2R'de, Razgatlıoğlu ise Ferrari'nin en hızlı arabası olarak nitelendirilen SF90 aracında geçiş yaptı.

1915 Çanakkale Köprüsü yılda 6 milyar TL tasarruf sağlayacak Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, zaman, akaryakıt ve çevresel olarak yıllık 6 milyar liraya denk tasarruf sağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor... Yolculuk 6 dakikaya düşecek ‘Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü’ için son hazırlıklar yapılıyor. Yarın açılacak köprü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi altı dakikaya inecek.