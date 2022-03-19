Türkiye Gazetesi

Dünyanın en uzun orta açıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün hizmete başladı. Ekonomiye katkısı yaklaşık 5 milyar 362 milyon euro olacak olan dev köprü bir saatlik yolculuğu 6 dakikaya indirecek özelliğe sahip. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde açılış üzerinden 24 saat geçmeden araç geçişleri başladı.

1 HAFTA BOYUNCA ÜCRETSİZ

Köprüde bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak. Otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak. Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde açılışından 24 saat geçmeden araç geçişleri başladı.

İKİ KITA ARASI 6 DAKİKA

'Simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla ön plana çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

5 BİN PERSONEL, 740 İŞ MAKİNASI

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

Uzman isimler değerlendirdi: Çanakkale Köprüsü ülkeye büyük fayda sağlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılışı yapılan dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü uzmanların da gündeminde. Ortak görüş köprünün ülkeye büyük fayda sağlayacağı yönünde oldu.

Çanakkale Köprüsü'nün şifreleri dikkat çekti, her yeri simgelerle dolu "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. Çanakkale Köprüsü, sahip olduğu özellikler dikkat çekti, her yeri simgelerle dolu, işte o ayrıntılar...

1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş ücretini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti. Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı olacağına işaret ediyor" dedi. Erdoğan, "1915 Çanakkale köprüsünün araç fiyatı 200 lira olarak belirlendi. İlk bir hafta geçiş ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı.