Türkiye Gazetesi

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışlı kentteki hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu akşam saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda şiddetini arttıran yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki seferlerde de gecikmeler yaşanıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle düşük görüş mesafesi ve pist temizleme çalışmalarına bağlı olarak iniş için alçalan uçaklar havada bir süre tur attı. Yakıt kritiğine giren 10 uçak ise İzmir ve Ankara'ya divert (yönlendirme) etti.

BAŞKA HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Pegasus Havayolları'nın Hannover ve Viyana uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı'na, Buta Airlines Bakü, Anadolujet'in Zürih ve Pegasus Havayolları'nın Köln ve Cenevre seferlerinin ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

İniş ve kalışların aktif olarak devam ettiği havalimanında karın şiddetine bağlı olarak seferler, gecikmeli olarak devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı Meteoroloji, İstanbul için kar uyarısında bulundu. Ardından okullar yarın tatil edildi. Kar yağışı ise gece saatlerinden itibaren yağmaya başladı.

İstanbul için yeni uyarı: Kuvvetli geliyor, bu saatlere dikkat! İstanbul için uyarılar peş peşe verildi, dün sabah başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Gece boyunca süren yağış ile beyaza bürünen İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek, ne zaman sona erecek merak edilirken Meteoroloji gün verdi, sıcaklıkların yükseleceğini açıkladı. Kar yağışı önümüzdeki günlerde İstanbul'da etkisini kaybedecek ancak yurt genelinde, özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da kendisini göstermeye devam edecek. İstanbul Valisi Yerlikaya saat vererek uyardı, "Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine kar engeli Bursa-İstanbul arası deniz otobüsü seferlerinden 14'ünün iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul için turuncu alarm verildi Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarıda bulunduğu İstanbul'da kar başladı. Şu saatlerde tipi şeklinde devam eden yağıştan dolayı göz gözü görmüyor. İstanbul için turuncu alarm verilirken, Vali Yerlikaya'dan da son dakika açıklaması geldi...