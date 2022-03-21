Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde karlı ve soğuk havalar özellikle Marmara bölgesini etkisi altına almış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede yoğun kar yağışı etkili olmuştu. Karlı hava etkisini yavaş yavaş kaybediyor ancak Marmara bölgesini bu kez de fırtına bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için açıklamada bulundu.

TARİH VERİLDİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bölge genelinde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, 22 Mart Salı sabahından itibaren kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 23 Mart Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

TEDBİR UYARISI

Fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, yağış sürüyor (21 Mart 2022 hava durumu) İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri terk ediyor, yerini sağanak alıyor. Meteoroloji yayımladığı 21 Mart 2022 hava durumu tahmin raporunda Doğu Anadolu ve Karadeniz'e kar, Marmara'ya sağanak uyarısında bulundu. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde ise İstanbul'da tekrar kar yağışı görülebileceğini belirttiler.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik 'kar' uyarısı Meteoroloji İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı yeni uyarıda bulundu. Kar yağışının bugün akşam 18.00'a kadar aralıklarla etkisini devam ettireceği belirtildi.

Meteoroloji, AKOM, İBB... Uyarılar peş peşe! Beklenen yağış başladı (18 Mart 2022 hava durumu) Meteoroloji uyardı, beklenen kar yağışı başladı. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini 1-2 günlüğüne açık havaya bıraktıktan sonra sağanak geri geldi, düşen sıcaklıklarla birlikte İstanbul'da kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı. Meteoroloji, AKOM, İstanbul Valiliği ve İBB peş peşe uyarılarda bulundu, İstanbul dahil birçok kentte okullar tatil edildi. Yağışların ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.