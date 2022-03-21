Türkiye Gazetesi

HDP, Diyarbakır Bağlar'da Nevruz etkinliği düzenledi. Emniyet birimleri, yoğun güvenlik önmeli aldı. Yedi alanda 20 kontrol noktası oluşturuldu. Yedi bin polisin görevlendirildiği etkinlikte, vatandaşlar sıkı aramadan geçirildi.

Bazı kişiler ise barikatları aşıp etkinlik alanına girdi. Şahıslar, kendilerini ikaz eden polislere taş ve şişeyle saldırdı. Yaralanan 15 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Polis, 298 kişiyi gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürerken yaralı memurların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HDP'nin nevruz etkinliğinde 83 kişi gözaltına alındı HDP'nin İstanbul'da düzenlediği nevruz etkinliğinde gergin anlar yaşandı. Güvenlik güçler, 83 kişiyi gözaltına aldı.

Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yapılan nevruz etkinliğine soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının merkez Bağlar ilçesinde dün düzenlenen nevruz kutlamasında "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 81 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

Nevruz kutlamasında dikkat çeken görüntü Sivas’ta Nevruz kutlamasında vatandaşların fidan alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturması dikkat çekti.