Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak; iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının gerçekleştirdiği diplomatik girişimlerine vurgu yapacak, Ankara'nın çözüm önerileri üzerinde duracak.

Zirvede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da yer alacak.

BİRÇOK LİDERLE GÖRÜŞECEK

Bugün Ankara ATO Congresium'daki 17. Ankara Kitap Fuarı'nda imza gününe katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu toplantıya ilişkin açıkamalarda bulundu. Kalın "Cumhurbaşkanı'mızın ABD Başkanı Biden ile diğer katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısı sınırlı ama elimizden geldiğince, programlar el verdiği ölçüde bu görüşmeler gerçekleşecek" dedi.

İbrahim Kalın, Erdoğan'ın hem NATO ittifakının birlik ve dayanışması hem de bundan sonraki dönemde müttefikler arasındaki ilişkilerin hangi temel ilkeler üzerine bina edilmesi gerektiğiyle ilgili çok önemli mesajlar vereceğini söyledi.

RUSYA İLE NATO ARASINDA KRİTİK GÖREV

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna savaşı sonlandırıldıktan sonra Rusya ile NATO'nun, Batı ittifakının ilişkilerinin hangi çerçeveye oturtulması gerektiğiyle ilgili bir perspektif sunacağını dile getiren Kalın, bu açıdan zirveyi son derece önemsediklerinin altını çizdi.

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