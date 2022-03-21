Türkiye Gazetesi

Hakkâri Yüksekova ilçe girişinde durdurulan bir araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün İstanbul'da görevli polis memuru olduğu ortaya çıktı.

Bu olaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bir televizyon kanalına konuşan Bakan Soylu "Akşam saatlerinde Hakkari Emniyet Müdürümüz aradı. Yapay zeka yoluyla şüpheli bir aracı tespit ettiklerini söyledi. Onlar uyuşturucu nakli olduğunu düşünmüşler. Zulada 52 buçuk kilo patlayıcı bulunca şaşırıyorlar, kimliğe bakınca polis memuru olduğunu görüyorlar. Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş, herhalde Şemdinli civarında arabayı bırakıyorlar. Polis memuru arabayı alıyor. Bu memuru biz 2019 yılında ihraç etmişiz, mahkeme kararıyla geri dönüyor. Sonra başka bir yere vermişiz, İstanbul'da bir yere geçmiş. Hedef İstanbul. 52 buçuk kilo patlayıcı büyük bir miktar. Birçok aktarımla ilgili çeşitli tedbirlerimiz var ancak yeni yeni yöntemler görüyoruz. Neresi olduğunu sormayın ama PYD'nin bir karargâhında iki DEAŞ'lı kadına PYD'li komutan 'patlayıcıları Türkiye'ye getireceksiniz, getirirseniz elimizde tuttuğumuz kocanızı, çocuğunuzu serbest bırakırız' diyor. Yani Türkiye'nin iç huzurunu sendeletmek için birçok saldırı biçimi kullanılıyor" dedi.

"ARACIN PARASINI BAŞKASI VERMİŞ"

Polis memuru operasyon esnasında araçta mıydı? sorusuna Soylu, şu cevabı verdi: Araçtaydı. Aracı birkaç gün önce kendisine tescil ettirmiş. Aracın parasını kendisi vermemiş. Parayı, patlayıcıyı araca yerleştiren adam vermiş. Aslında tezgah iyi kurulmuş. Polis memuru olduğu için bir vesileyle onu atlayabileceğimizi düşünmüşler ama arkadaşlarımız nitelikli bir çalışmayla yakaladılar. Yazılımcılarımız çok başarılı, ekibimiz çok tecrübeli. Bazen bizi hayretler içerisinde bırakıyorlar.

"BU YIL 15 EYLEMİ ENGELLEDİK"

PKK'yı takip ettiğimiz gibi DEAŞ'ı da adım adım izliyoruz. MİT'in bölge dışında da ciddi bir istihbarat ağı var. Türkiye için tehdit olan bütün terör örgütlerini takip ediyoruz. Onlara ciddi bir baskı oluştu ve toparlanamıyorlar. Bir kere sığınağını yok ettin mi toparlanmaları en az bir yıl. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'mızın iradesi ve geliştirdiğimiz savunma sanayii ile sadece bu yıl içerisinde 15 eylemi engellemiş olduk.

"KUYTULCULAR DİNİ DEĞİL, SİYASİ BİR OLUŞUM"

Bakan Süleyman Soylu, Furkan Vakfı destekçilerine polisin uyguladığı müdahaleye ilişkin ise "Son 4-4 buçuk aydır bu grup sadece Adana'da 50'nin üzerinde eylem gerçekleştirmeye çalıştı. Neden? Şunun için, eylül-ekim gibi bunların içinde bulunan bir kişinin maddi kaynağı aktardığı öğreniyor, Kuytulcu 7 kişi bu kişiye işkence ediyor, olay yargıya taşınıyor. Bu 7 kişi tutuklanıyor. Başka bir yerde de bir doktoru mülk konusunda tehdit ediyorlar. Emniyet tehdidi gerçekleştireni yakalıyor, bu kişi de tutuklanıyor. Bunlar da meselenin kime nasıl sirayet edeceğini bildiklerinden olayı terörize etmeye çalışıyorlar. Bunlar bir dini bir grup olmaktan ziyade siyasi kimliklerini öne çıkararak, bunun önüne daha farklı kimlikler inşa ederek bir motivasyon üzerinden yürüyorlar.

"YARGI 'TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL' DEDİ, SAYGI DUYDUK"

Ne zamanki 15 Temmuz sonrası terörle iltisaklı bir süreç başlatıldı. Yargı bunlar hakkında karar verdi ve terör dosyası olarak kabul etmedi. Biz yargının kararını başımızın üstüne koyduk. Ancak bu kimseye, bu ve başka irtibatlara devam etme hakkını vermiyor. Siz bir sokak yürüyüşü yapacaksanız, 2911'e göre bunun kanunu var. Gereğini yerine getirmezseniz polisin tedbir alma hakkı var. Sadece Adana'da son dört ayda 50'den fazla eylem yapmışlar biz buna 'eyvallah' demeyiz" ifadelerini kullandı.

"POLİS SİLSİLEYİ SAĞLADI"

Soylu "Bunlar sokağa çıkarlar ellerinde kamerayla... Çocukları, kadınları öne atarlar, tükürürler, tahrik ederler, her türlü şeyi yaparlar. 'Polis bir eksiklik yapsa da çeksem' diye. Biz bu eylemleri engellemek için elimizden geleni yapıyoruz ancak bir silsile vardır. Nedir, önce fiziki durursunuz, sonra kalkanları kaldırırsınız, sonra TOMA'dan su sıkarsınız, jop en sondur. Bunu arkadaşlarımız daha önce oldukça hassas davrandılar ve silsileyi sağladılar" diye konuştu.

"ALPARSLAN KUYTUL'UN KÖKÜ DIŞARIDA, DARBEYİ MEŞRU KILMAYA ÇALIŞIYOR"

Furkan Vakfı lideri Alparslan Kuytul'un kökünün dışarıda olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti: Kuytul bir suç işletmiş, bir suç daha işletmiş. 'Üzerime geliyorlar' demek için çabalıyor. Karşımızda hakikaten bir şaklaban ve başka yerlerden talimat alan biri var. Kendisine 'hoca' dedirtiyor. Siyasete giriyor, darbeyi meşru kılmaya çalışıyor, ByLock meselesine karışıyor, Cumhurbaşkanı'nın kaleminin kırıldığını söylüyor ve 'yakında şerefini izzetini alacaklar 'diyor. Bu kadar haysiyetsiz, bu kadar alçak bir değerlendirmeyle insan karşı karşıya bırakılır mı?

"28 ŞUBAT BENZETMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Sosyal medyada bu son olayı 28 Şubat'a benzetenler var. Beni bağışlayın, bu doğru bir yaklaşım değil. 28 Şubat'taki yaklaşımın asaletine, insanların hakkını savunmasına halel getirir bu. Bu yaklaşıma izin vermeyiz.

"ERDOĞAN OLMASA TÜRKİYE FETÖ'YE TESLİM OLURDU"

Eğer Türkiye, FETÖ'yle bu mücadeleyi başlatmamış olsaydı teslimdi. Bu ülke, Tayyip Erdoğan'a hizmetlerinden, vizyonundan, liderliğinden, devrimciliğinden, kimsenin anlamayıp onun bir vesileyle ısrar edip gerçekleştirdiği meselelerden dolayı şükran duyabilir. Ama bana göre en öndeki mesele bu. Tayyip Erdoğan Erdoğan olmasaydı adımın Süleyman olduğu gibi yazıyorum bu ülke FETÖ'ye teslim olurdu. Çünkü her yere girmiş ve sızmışlar. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ ile mücadele konusunda iradesinden bir milim saptığını görmedim, görmüyorum. Biz bu meseleyi hukukun içerisinde çözmeye çalışıyoruz. Türkiye'deki birçok bağını çökerttik.

"YABANCI ÜLKELER FETÖ'YÜ KOLLUYOR"

FETÖ tekrar ayağa kalkamaz mı? Almanya'da, ABD'de durdukça, Balkanlar'da okulları oldukça ve kollandıkça beni bağışlayın ama elbette ayağa kalkabilir. Çünkü onu kollayanlar yarın öbür gün bunu, ölüm halinde bile 'nasıl kullanırız' derdindeler. Yurtdışında FETÖ'yü terör örgütü olarak görmek istemiyorlar. Biz FETÖ'ye sahip çıkan hiçbir ülkenin canını yakan bir unsuru ülkemizde barındırmadık. Onlar yapıyor. İngiltere, ülkesinde PKK'ya ofis kurdurdu.

"ADNAN OKTAR OPERASYONU EN KIYMETLİ OPERASYONLARDAN BİRİ"

Adnan Oktar operasyonu Türkiye'deki en kıymetli operasyonlarından biriydi. Ben bu konuda hakkın yerini bulacağını düşünüyorum. Dosya kapanmış değil.

"BİR DAHA KALKIŞMA OLURSA DÜNYAYA UNUTMAYACAĞI BİR DERS VERİRİZ"

Ahdimiz var, Türkiye'de bir daha darbe kalkışması gibi bir şeyi gerçekleştirme şansına sahip olurlarsa dünyanın da şaşıp kalacağı, unutamayacağı bir sonuçla karşı karşıya kalırlar. Bu kapasitemiz ve inancımız var. Batı bizden haz etmiyor. Renklerimiz uysa da haz etmiyor, değerlerimiz, inancımız farklı. Milletimiz de her şeyin farkında. Geçen bir anket olmuş yüzde 91 olası bir saldırıda NATO'nun bize destek olmayacağını düşünüyor.

"BİN TANE AMERİKA GELSE BURADA TERÖR ÖRGÜTÜ KURAMAZ"

Biz başka bir milletiz. Amerika buraya terör devleti falan kuramaz. Bin tane Amerika gelse kuramaz. Bu millet kurdurmaz. Bunun bedelini kimse göze alamaz. Halep oradaysa arşın burada.

"BU BATI HAYATTA AKILLANMAZ"

Ukrayna'da savaş başladığı günden bu yana Türkiye'ye 58 bin Ukraynalı geldi. Biz; Suriye, Arakan, Filistin, Yemen meselesine nasıl bakıyorsak Ukrayna'ya da aynı yaklaşımla baktık. Avrupa'nın nasıl bir yaklaşım ortaya koyduğu da bir vesile ile ortaya çıkmış oldu. Nasıl bir süreç yönettiklerini hep birlikte gördük. Akıllanırlar mı? Bu Batı hayatta akıllanmaz.

Bakan Soylu: İki kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain ölü ele geçirildi Şanlıurfa'da 2 polisi şehit ederek kaçan şahıs ölü ele geçirildi.

Bakan Soylu, Türkiye'ye gelen Ukraynalıların sayısını açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye üçüncü ülkelerden gelen Ukraynalı sayısının 20 bini aştığını belirterek, "Başımız üzerinde yerleri var. Turist olarak gelenleri de konaklattırıyoruz. Misafirperverliğimizi en üst seviyede gösteriyoruz" dedi.

Bakan Soylu: Hakkari'de 250 kg uyuşturucu ele geçirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplamda 285 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı.