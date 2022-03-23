UKOME toplantısında İBB’nin indirimli öğrenci kartı tarifesi için "25 yaş altı sınırı getirme teklifi ve standart tarifelerin öğrencilere 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL teklifi oy çokluğu ile reddedildi.
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UKOME toplantısında İBB’nin indirimli öğrenci kartı tarifesi için "25 yaş altı sınırı getirme teklifi ve standart tarifelerin öğrencilere 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL teklifi oy çokluğu ile reddedildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA
Etiketler : zam,İBB,