Türkiye Gazetesi

UKOME toplantısında İBB’nin indirimli öğrenci kartı tarifesi için "25 yaş altı sınırı getirme teklifi ve standart tarifelerin öğrencilere 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

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