Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplandı.

Toplantı 3 saat 45 dakika sürdü. Bu yılın ikinci MGK toplantısında, perşembe günü Erdoğan'ın da katılacağı Brüksel'deki Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna krizine dair değerlendirme yapıldı.

MGK sonrası yapılan açıklama şöyle:

MGK toplantısında Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki son gelişmeler tüm yönleriyle ele alındı. Toplantıda saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin sağlanmasına, iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

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