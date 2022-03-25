Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun geçtiğimiz hafta açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından bugün açılacak Tokat Havalimanı'yla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu ve Bakanın yaptığı paylaşım okuyanları heyecenlandırdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaismailoğlu, "6 gün önce 1915 Çanakkale Köprüsü’nü açtık, yarın Tokat Havalimanı’nı açıyoruz, pazartesi günü de bir sürprizimiz var. Durmak yok" dedi ve tarih vererek sürprizi duyurdu.

'DEV HİZMET VE ESERLER ZİNCİRİ'

Bakan Karaismailoğlu, önceki gün 25 Martta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Yeni Tokat Havalimanı'nında incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, Tokat Havalimanını ülkeye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek "“Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olan 18 Mart’ta açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun ardından şimdi de Tokat Havalimanı’nı hizmete kazandırmanın mutluluğunun arifesindeyiz." dedi ve ekledi:

"AK Parti iktidarı ile hayata geçen dev hizmet ve eserler zincirine Tokat’ta bir yenisi daha ekliyoruz. Yarın, Cumhurbaşkanımızın da teşrifleri ile Tokat Yeni Havalimanımızı ülkemize kazandıracağız.”

Bakan Karaismailoğlu’ndan Akşener'e 1915 Çanakkale Köprüsü yanıtı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında sözlerini cevap verdi. Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Hong Kong–Zhuhai–Macau Köprüsünü karşılaştıran Akşener’e rakamlarla cevap verdi.

Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü’ne akın etti: Köprü bizi çok onurlandırdı Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün araç geçişlerine açılmasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Vatandaş ne ödeyecek, devlet ne ödeyecek? İşte geçiş ücreti Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açıldı. Dev eserini açılmasıyla “1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçiş ücreti ne kadar? Uzunluğu kaç KM? Nereden nereyi bağlıyor?” soruları sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmede 15 Euro artı KDV olan köprünün geçiş ücretini 200 TL olarak açıkladı. Geçişlerin ilk hafta ücretsiz olduğu köprüden geçişler başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı rakamın perde arkasında ise devletin vatandaşa uyguladığı indirim vardı. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş fiyatı ve uygulanan indirimler.