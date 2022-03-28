Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Enflasyonla mücadelenin ele alınacağı kabine toplantısında, ramazan ayı öncesinde temel gıdalara erişim ve stokçuluk yapanlarla ilgili atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Toplantının bir diğer önemli gündemi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi temasları, ikili görüşmeler ve liderlerle yüz yüze görüşmeler olacak. Erdoğan, yaptığı temaslarla ve gelişmelerle ilgili bakanlarını bilgilendirecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşının bölgesel yansımaları, Türkiye’nin arabuluculuk girişimleri ve savaşın sona ermesi için atılacak adımlar Kabine’nin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Savaşın Türkiye’ye muhtemel etkisi, enerji, ticaret, tarım gibi alanlarda alınacak tedbirler de toplantıda ele alınacak. Ayrıca Ukrayna’da bulunan Türklerin son durumu da değerlendirilecek.

İSTANBUL BOĞAZI’NDAKİ MAYIN

Yine, İstanbul Boğazı’nda Ukrayna’nın liman girişlerine döşediği tahmin edilen ve etkisiz hâle getirilen mayınlar dagündeme gelecek. Millî Savuma Bakanı Hulûsi Akar’ın konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendireceği aktarılıyor.

Kabinenin gündemi Rusya-Ukrayna savaşı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri Rusya-Ukrayna savaşı, Antalya Diploması Forumu'nun yansımaları ile enerjide fiyat ve tedarik olacak. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Dönmez'in sunum yapması bekleniyor.