Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde 5 Mart Cumartesi sabahı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Y.'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti.

Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya’ya sevk edildi. 23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, bugün hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile ise gözyaşlarına boğuldu.

Köpek kovalarken kamyonun altında kalan Mahra'nın babası, gözyaşları içinde son durumunu anlattı Antalya’da kendisine doğru havlayarak koşan köpeklerden kaçmak isterken yola atlayan ve kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Mahra Melin Pınar’dan yeni haber geldi. Geçirdiği ameliyatta bacağı kesilen ve bir daha uyanmayan 9 yaşındaki kızın acılı babası Murat Pınar, “Uyanmasını bekliyoruz. Benim parmağımı tutmayı çok severdi. Onun parmağımı tutmasını bekliyorum” dedi.



