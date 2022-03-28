Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşına dair kritik açıklamalar da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Barış yolunda en çok çaba gösteren ülke durumundayız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya-Ukrayna krizinde ülkemizi savaşın tarafı yapmak için çalışanların, bizim kurduğumuz barış köprüsünün yürekleri daralarak izlediklerini biliyoruz.”

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