Türkiye Gazetesi

Bugünkü arama faaliyetlerini tamamlayan tarama gemisi, yoğun sisin etkili olduğu bölgede yardımcı botun yön göstermesi ile İğneada Limanı'na yanaştı. Halatlar yardımı ile limana bağlanan geminin bölgede mayın arama faaliyetlerine yarın devam edeceği açıklandı. Sabah saatlerinde İğneada açıklarında görülen mayın, Sualtı Savunma (SAS) timlerince etkisiz hale getirilmiş, arama için bölgeye "TCG Amasra" mayın tarama gemisi sevk edilmişti.

"Mayın tarama ve çıkartma makinesi"ne ikincilik ödülü Çankırı'da bir öğretim görevlisi yaptığı "Mayın tarama ve çıkartma makinesi" projesiyle ikincilik ödülüne layık görüldü.