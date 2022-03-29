ÖSYM Başkanı Aygün: "15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizde açıklanmıştır."
Son dakika ÖSYM duyurdu: Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı!
29.03.2022 - 10:04 | Son Güncelleme: 29.03.2022 - 10:11
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Aygün: "15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizde açıklanmıştır."
Etiketler : ÖSYM,
841758 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/841758.aspx
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