Türkiye Gazetesi

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'deki Sakarya Sahası'nda gerçekleştirdi. Buradaki doğalgazın karaya çıkması için çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından bütün hızıyla sürüyor. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne keşfi sırtlayacak borular gelmeye devam ederken kullanılacak ekipmanlar sahaya giriş yapıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gazı, kuyuların başından üretim ve dağıtım haznesine iletmekte kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Ağırlığı 65 ton, yüksekliği 5,1 metre, genişliği 5,9 metre olan dev vana, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek. Her kuyunun başında bulunacak vanalardan toplamda 9 adet daha gelecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tesiste yaptığı inceleme ziyareti sonrası, boruların tamamın haziranda Filyos'a geleceğini, temmuzda da denizde boru yerleştirme işleminin başlayacağını açıklamıştı.

Petrol ve doğalgaz sonrası Avrupa'da yeni kriz: Sadece 40 günlük stok kaldı Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar neticesinde Avrupa'da başlayan petrol ve doğalgaz krizinden sonra bir sorun da 'motorin' konusunda baş gösterdi. İddialara göre Avrupa'nın bazı ülkelerinde sadece 40 gün yetecek kadar stok bulunurken, Rus petrolünden uzak duran şirketler, Asya ve ABD’den ithalat seçeneklerine yönelmeye başladılar.

Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı Sondakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahipleri için hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerinin ödenmeye başladığını açıkladı.

Rusya ordusu Ukrayna’nın doğalgaz boru hattını vurdu Rus ordusu Ukrayna'daki stratejik noktaları hedef almaya devam ediyor. Son olarak Svitlodarsk’da bulunan bir doğalgaz boru hattını vurdular.