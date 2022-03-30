Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasından yaşanan savaş sonrası buğday fiyatları yükselişe geçmişti. Avrupa'nın 'Tahıl ambarı' diye nitelendirilen Ukrayna, Rusya'nın saldırıları karşısında direniyor ancak bu durum buğday tedarikinde de sıkıntılara yol açtı. Buğday ile ilgili birçok ülkede sorun yaşanırken Türkiye'de bu durumdan etkilenen ülkelerden biri oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi 2 gün önce un sanayicilerine sattıkları buğdaya zam yaptığını duyurmuştu. Yaklaşık yüzde 22'lik bir zamla beraber Anlaşmalı un sanayicilerine satılan ekmeklik buğdayın tonu 2 bin 650 liradan 3 bin 210 liraya çıkarıldı.

BAYRAMDAN SONRA GELEBİLİR

NTV'de yer alan habere göre yapılan zam sonrası gözler fırıncılara çevrildi. Bununla beraber akıllara 'Ekmeğe zam yapılacak mı?' sorusu gelirken Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Fiyatın Ramazan ayı içerisinde değişmesini beklemediklerini aktaran Balcı, zammın bayramdan sonra yansıtılabileceğini ifade etti.

SON ZAM ŞUBAT AYINDA YAPILDI

Öte yandan ekmek fiyatlarına İstanbul'da son zam şubat ayında yapılmış ve İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 10 Şubat'ta yapılan meclis toplantısında ekmeğe yüzde 31,4 zam kararı alınmıştı. Bu kararla beraber 210 gram ekmeğin fiyatı resmi olarak 3 liraya yükselmişti.

Buğday fiyatları fırladı, ekmeğe zam gelir mi? Küresel buğday fiyatları bir haftada yüzde 30 arttı. TMO ihalesine gelen ton başına buğday teklifleri de, 350 dolardan 450 dolara çıktı. Ekonomist Ömer Faruk Bingöl, "Şu anda TMO, piyasayı neredeyse yarı fiyatına regüle ediyor. Bu, müthiş bir destek. Aksi halde ekmeğe de zam kaçınılmaz olur" diyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş küresel buğday piyasalarını derinden sarsabilir Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim buğday piyasaları için de tehlike oluşturuyor. Küresel buğday ticaretinde olası aksaklıklar, yüzde 10 ila 20 civarında artışa neden olabilir.

Ekmeklik buğday ve arpaya zam geldi Fırıncıları, dolaylı olarak da halkı üzecek bir haber geldi. Ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına yüzde 20'nin üzerinde zam yapıldı.