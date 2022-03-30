Türkiye Gazetesi

Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi bir karar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulamasının kalktığını duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu alınan kararla transit taşımaları serbestleştirdiklerini duyurdu.

TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

Karaismailoğlu, "1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kalktı." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “68 bin kilometrelik yollarımız anlık olarak izleniyor” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışı nedeniyle hava, demir ve karayollarında hiçbir sıkıntı olmadığını belirterek, “12 bin personel, 13 bin araçla ülkenin her yerinde yolları güvenli şekilde açık tutmak için canla başla, özveriyle çalışan bir ekibimiz var” dedi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan önemli metro açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık" dedi. Bakan Karaismailoğlu Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın 18 ay sonra hizmete gireceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Ağustos'ta iç hatta 5.7 milyon, dış hatta 3.8 milyon yolcuya ulaştık Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Sadece Ağustos ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bini geçerken, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 810 bini geçti” dedi.