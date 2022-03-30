Türkiye Gazetesi

Afrika üzerinden Türkiye'ye gelecek olan toz taşınımı yarından itibaren etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz için fırtına ve toz taşınımı uyarısı yaptı. Bu bölgelerde dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini bildirdi.

Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin, Avrupa üzerine hareketiyle birlikte Türkiye'nin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde görülmesi beklenen toz taşınımının, yarın Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif, Suriye sınırına yakın kesimlerde ise orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Trakya'nın batısı ile kıyı Ege'de, cuma günü ise Marmara ve Ege Bölgesi geneli ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve bazen fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

TEHLİKELER İÇİN UYARI

Rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ

Öte yandan, perşembe ve cuma günleri, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji gün verip uyardı! Kavurucu sıcaklıklar kapıda Soğuk havanın etkisinden çıkan Türkiye, bu defa da kavurucu sıcaklıkların etkisine girecek. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hafta ortasında başlayan sıcaklıklar artarak devam edecek. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede yükseleceği ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan birçok ilde hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerini göreceği öğrenildi.

Dikkat, İstanbul dahil birçok bölgede 'kırmızı' alarm! Meteoroloji uzmanı gün verdi: Pencereleri kapalı tutun Meteoroloji tarafından yapılan son dakika değerlendirmelerinde yurt genelinde sıcaklıkların artacağı ve yağış beklenmediği vurgulanırken, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbul başta olmak üzere birçok iki ve bölgeyi gün vererek 'çöl tozu' konusunda uyardı, 'pencereleri kapalı tutun' dedi.

Meteoroloji uyardı! Yağmur geliyor (27 Mart hava durumu) Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava durumu raporuna göre 27 Mart Pazar günü Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava yağışlı olurken diğer bölgelerde güneşli hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları yükselmeye devam ederken kısa bir süre sonra yağışların yurdun batısından giriş yapacağı kaydedildi. İşte il il hava durumu…