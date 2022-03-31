Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündemle ilgili konuları değerlendiren Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşen barış müzakerelerine değindi. İki ülke arasında diyalog kurmaya dikkat ettiklerini belirten Erdoğan, Putin ile Zelenskiy’le görüşme yapmakta kararlı olduğunu söyledi. Aynı zamanda Erdoğan, barış müzakerelerinde bulunan Roman Abramoviç’in sırrını da açıkladı.

"PUTİN İLE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMELER YAPMA KARARLILIĞIM VAR"

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşen barış müzakereleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarz adımların iki taraf içinde önemli değere sahip olduğunun altını çizdi. Putin ve Zelenskiy ile görüşme yapmak istediğini belirten Erdoğan, “Rus ve Ukraynalı heyetlerin İstanbul'da gerçekleştirmiş oldukları görüşmelerin barış sürecine anlamlı bir ivme kazandırdığına inanıyorum. Rusya'nın Kiev ve Çernobil'deki askeri operasyonlarını kayda değer biçimde azaltma kararı gerçekten önemli bir adımdır. Aynı şekilde devlet başkanlarının bir anlaşma üzerinde mutabık kalındığında bir araya gelebileceklerini açıklamaları da atılan bu adımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunların hayata geçirilmesini ve savaşın daha fazla ölüme, yıkıma sebep olmadan sona ermesini bekliyoruz. Tabii aktif diplomasimiz ve dengeli yaklaşımımız sayesinde önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmış olmaktan memnuniyet duyduk. Döner dönmez gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenskiy’le görüşmeler yapma kararlılığım var. Bu görüşmelerde her ikisine şahsım, milletim adına teşekkürlerimi ifade edip “Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek” diyeceğiz. Temenni ediyorum ki inşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız. Bu çerçevede, Devlet Başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız. Ama bu arada geçici ateşkesi de sağlamış olmak büyük önem arz ediyor.” açıklamasında bulundu.

ABRAMOVİÇ DETAYI

Barış müzakerelerine katılan Roman Abramoviç hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Abramoviç, Rus heyetinin bir üyesi olarak müzakerelere katılmıştır. Masaya kimin geldiğinden öte kim adına geldiğine bakılmalı. Eğer Rusya ve Sayın Putin kendi heyetinin içerisine Abromoviç’i de tercih ederek koymuşsa demek ki inanmış, güvenmiş. O toplantıda herkesle olduğu gibi onunla da selamlaştık. Bu çalışmalara katılan tüm heyet üyelerine ben başarılar diliyorum. Temenni ederim ki bu gayretin neticesini de en kısa zamanda görelim.” dedi.

Hollanda basınından Erdoğan'a övgü dolu sözler: Nobel Barış ödülü verilebilir Hollanda’nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Algemeen Dagblad’da yayımlanan makalede Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında ara bulucu rol üstlenmesinden övgüyle söz edildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına “Başkan Erdoğan’a Nobel Barış Ödülü verilebilir” ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan net konuştu: Asgari ücrette zam vakti aralık ayı Sondakika... Özbekistan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir konuşulan asgari ücret zammı beklentisine ilişkin soruları cevapladı. "Asgari ücrette zam vakti aralık ayı" diyen Erdoğan, olağanüstü bir durum olmadığı sürece bu konunun gündeme gelmeyeceğine işaret etti.

Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Ukrayna'nın güvenliğine garantör olabiliriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna liderlerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, "İki lidere ‘Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek’ diyeceğiz. İnşallah bir tarih alırız" dedi. Kırmızı etteki artışla ilgili harekete geçildiğini vurgulayan Erdoğan, "Kırmızı eti fırsata dönüştürmek isteyenler var. Bakanımızla konuştuk, vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı. Son dönemlerde asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılması tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Biz bunlara kapalı değiliz. Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.