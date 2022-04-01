Türkiye Gazetesi

Mart ayı başından internete zam yapılacağının açıklanmasının ardından zam kararı kullanıcıların tepkisine neden oldu. İnternete gelecek olan zam'a erteleme kararı geldi. İnternet için yüzde 67'lik bir oranda zam yapılacağını duyuran Türk Telekom'un ardından BTK kararı erteleyerek zammın Haziran ayında yapılacağını açıkladı.

Zammın uygulanmasına saatler kala Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Toptan hat kiralama / port ücretlerine yapılması beklenen yüzde 67’ye varan fiyat değişikliğinin 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacağını bildirdi.

1 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

BTK tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinde yer alan port ücretleri ile Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifinde yer alan aylık THK ücretlerine ilişkin alınan 09.03.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/64 sayılı Kurulu Kararı’nın 01.04.2022 olan yürürlük tarihinin 01.06.2022 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir."

İşletmecilerin maliyetlerindeki artışın, 1 Haziran'dan itibaren tüketicilere de değişen oranlarda yansıtması bekleniyor.

İnternete zam iddiası: Fiyatlar yüzde 67 artacak Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 1 Nisan'da yeni zammın yürürlüğe gireceğini duyurdu. TELKODER'in açıklamasına göre, internet tarifelerine yüzde 67'lik zam kapıda.

İnternetten altın alacaklar dikkat! İnternet üzerinden altın takı veya ziynet eşyası satın alan vatandaşlar, gerçekliğinden veya kalitesinden emin olamadıkları ürünleri kuyumculara götürerek teyit ettiriyor.

Telefon operatörlerinden Ukrayna'daki Türklere ücretsiz internet ve dakika Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme girişiminin ardından ülkedeki Türk vatandaşları için telekomünikasyon şirketleri harekete geçti. Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell’den peş peşe açıklama geldi.