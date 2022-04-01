Türkiye Gazetesi

Doğal gaz fiyatlarına yapılan zammın ardından bir zam daha geldi ve elektrik fiyatlarına sanayi abonelerinde geçerli olmak üzere zam yapıldı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karar ile elektrikte sanayi abonelerinin tarifesine yaklaşık yüzde 20 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı tarife tabloları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, alçak gerilim sanayi abonelerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli elektrik tarifesi yaklaşık yüzde 20 zamlandı. Bu aboneler için kilovatsaat başı elektrik fiyatı 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa yükseldi.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 112,41 kuruştan 112,43 kuruşa, yüksek kademede 167,83 kuruştan 167,85 kuruşa çıktı. İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat başı fiyatı, 167,43 kuruştan 167,45 kuruşa, yüksek kademedeki kilovatsaat başı fiyat da 222,70 kuruştan 222,73 kuruşa yükseldi.

AYNI GÜN DOĞAL GAZA ZAM

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 20221 itibarıyla fiyat artışı yapıldığını açıkladı. Buna göre, Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44.30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.

EPDK'den elektrik zammı açıklaması Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Ekim itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacağı bildirildi.

Ermenistan'da elektrik zammı protestosuna sert müdahale Ermenistan'ın başkenti Erivan'da elektrik zammına karşı yeniden protesto gösterisi düzenlendi. Polisin müdahalesi ise sert oldu.

Elektrik zammının iptali için Danıştay'a başvuru Türkiye Kamu-Sen elektrik zammının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a başvurdu.