Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde dün akşam saat 20.00 sularında acı bir olay yaşandı. Sınırda görev değişimi sırasında bir asker dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'nan düştü. Suya kapılan asker gözden kayboldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ardından bölgeye yakın bulunan hudut birlikleri ve güvenlik korucuları hızla olay yerine intikal etti.

Derecik Samanlı Hudut Karakolu sınırında görev yapan asker için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar operasyonu başlatıldı.

Hakkari’de polis memuru 52,5 kilo patlayıcıyla yakalandı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İstanbul’da görevli olduğu öğrenilen polis memurunun kullandığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı.