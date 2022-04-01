Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bozdağ: (HDP'li Semra Güzel'in yakalama kararı hakkında):‘’Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart’ta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı. Ve kollukta bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel’e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkışta gözükmüyor.

Ayrıntılar geliyor...