Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan paylaşımında "Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedî azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Ramazan’ın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ramazan ayı mesajı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sahurdan teravih namazına, oruç saatlerinden iftar sofrasına kadar biz olalım, iri olalım, Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini hep birlikte gösterelim. Zulmün son bulduğu, adil ve hakkaniyetli münasebetlerin çok olduğu, barış, refah, istikrar ve huzurun kol gezdiği bir dünyaya ulaşmayı diliyorum" dedi.