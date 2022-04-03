Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı” genelgesi gönderdi. Buna göre kadın konukevlerinin sayısı arttırılacak. Belediyelerce en az 10 yeni kadın konukevi/sığınma evinin açılması sağlanacak. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda erkeklere eğitim verilecek. Bu kapsamda yıl içinde en az 5 milyon erkeğe temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri sağlanacak. Mağdurun korunması amacıyla alınan gizlilik kararları anında uygulanacak.

Faaliyet planına göre, 3,4 milyon kadın tarafından kullanılan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) yıl sonuna dek 5 milyon indirme sayısına ulaşması hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 7/24 izleme gerçekleştirilen elektronik kelepçe sayısı 1.000’den 1.500’e yükseltilecek. Elektronik kelepçe merkezinde anlık izleme yapılabilen ünite sayısının ise 12’den 24’e yükseltilecek. Jandarma’da aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele şube müdürlüğü/kısım amirliği sayısı 97’den 127’ye çıkarılacak. Emniyette ise 1.000 yeni polis takviyesi yapılacak. Yıl içinde aralarında rütbeli jandarmanın da bulunduğu 110 bin kolluk personeline eğitim verilecek. Ayrıca Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğrenim gören tüm öğrenci/kursiyerlere de aynı farkındalık eğitimi sağlanacak.

Rehine alındıkları evden KADES sayesinde kurtuldular ​Kırıkkale'de psikolojik rahatsızlığı olan kocası tarafından 2 çocuğu ile birlikte evinde rehin alınan kadın, KADES sayesinde kurtuldu.

KADES üzerinden yapılan 138 bin şiddet olayına anında müdahale edildi KADES üzerinden gerçekleşen 242 bin 473 ihbarın tamamına anında müdahale edildi ve bu ihbarların 138 bininin gerçek acil durumlar için yapıldığı belirlendi.