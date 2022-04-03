Türkiye Gazetesi

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçlar tutuldu ve ilk iftar dün akşam yapıldı. Ramazan ayının sonlarına doğru bayrama ulaşmanın bir şükür göstergesi olarak Fitre yanı Fıtr sadakası verilir. Küçükten büyüğe herkesin vermiş olması gereken bu sadakanın bu yılki miktarı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş fitre miktarına ilişkin katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Erbaş, bu yılki asgari fitre miktarının 40 lira olduğunu duyurdu.

Ramazan ayının hediyelerinden birisinin oruç olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Oruç, müminler için bir kalkandır. Oruç kötülüklere, günahlara karşı kalkan. Oruç aynı zamanda, “İslam beş şey üzerine bina edilmiş” hadis-i şerifinde sayılan ibadetlerden birisidir. Bu ibadeti bize getiren Ramazan ayıdır” dedi.

FİTRE MİKTARI ASGARİ 40 TL

Başkan Erbaş, fitreyle ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulunun belirlediği miktarın asgari miktar olduğunun altını çizerek, “Herkes kendi imkanına göre fitresini belirleyebilir. Ama asgari bu sene 40 lira olarak belirledik. 40 liranın altına düşmemesi lazım. Dolayısıyla üst sınırı yok. Varlıklı insanlarımız, zengin insanlarımız ne kadar çok verebilirse o kadar çok sevap alacaklardır” şeklinde konuştu.

'ÖNEMLİ BİR AYDIR VE BİZİ UYARIR'

Sahur ve iftar sofralarında aile fertlerinin bir araya gelmesinin aile birliğine katkı sağladığını dile getiren Başkan Erbaş, “İftar sofraları mütevazi olmalı. Fakir, yoksul, garip gureba insanlarımızla beraber eğer iftarı yapabiliyor isek makbul iftar budur. Ramazan ayı aynı zamanda fakir fukaranın, garip gurebanın görüp gözetilmesi gereken önemli bir aydır ve bizi uyarır” ifadelerini kullandı.

'TERAVİH NAMAZINI ÇOCUKLARLA ŞENLENDİRELİM'

Diyanet İşleri Başkanı, Ramazan ayının öncüsünün teravih namazı olduğunu belirterek, “Ramazan ayının en büyük hediyelerinden birisi, 2 yıldır hasret kalmış olduğumuz teravih namazlarıdır. Dün gece büyük bir coşku ile bütün camilerimizde teravih namazı ile Ramazan ayını karşıladık. Dün gece biz de Ayasofya’daydık. Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazı kıldık. Biz esasında başka camilerimizde 2 yıllık hasreti giderdik ama Ayasofya 88 yıllık hasretini gidermiş oldu elhamdülillah. Buradan milletimize çağrım, davetim teravih namazlarını çocuklarımızla, gençlerimizle şenlendirelim” diye konuştu.

Diyanet’ten izin çıktı! Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber camilerde teravih namazı hazırlığı başladı. Ayasofya’nın pandemi sürecinde müzeden camiye dönüştürülmesi sürecinde salgın önlemleri nedeniyle Ramazan’da teravi namazı hiç kılınamamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararıyla bu Ramazan’da Ayasofya'da ilk teravih namazı kılınacak. Alınan karar ile birlikte 88 yıl sonra Ayasofya'da ilk teravih namazı kılınmış olacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan teravih namazı açıklaması! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır." açıklamasında bulundu.

Covid-19 nedeniyle yapılamayan Diyanet’in Kudüs turları yeniden başladı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle iki yıldır yapılamayan Kudüs turlar bugün itibarı ile yeniden başladı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen ilk kafile, dualarla Kudüs’e uğurlandı.