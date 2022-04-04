Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı önemli açıklamalar yaptı.

Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın hayatını kaybetti. Geçen yıl bu rakam 30’du, yüzde 20’lik bir azalış görüyoruz."

"2022 yılı mart ayında, 2 bin 771’i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalanmıştır."

"2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4’ü büyük, 34’ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 509 operasyon gerçekleştirilmiştir"

"Bu operasyonlarda toplam 76 sağ, 4 teslim toplam 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 53’ü PKK/KCK, 27’si DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca mart ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 38 şüpheli, bin 243'ü PKK/KCK, bin 568'i FETÖ, 177'i DEAŞ, 50'si sol terör olmak üzere gözaltına alınmış, bunlardan 363’ü de tutuklanmıştır. 138'i PKK/KCK, 175’i FETÖ, 46’sı DEAŞ, 4’ü sol terör örgütü mensubudur."

"Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mart ayında gerçekleştirilen 20 bin 585 operasyonda 26 bin 806 kişi gözaltına alınmış, bin 933 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır"

"Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 492 bin 983. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır."

"Mart ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 1 ton 809 kilo esrar, geçen aya göre yüzde 35 artışla 444 kilo skunk, 930 kilo eroin, geçen aya göre yüzde bin 156 artışla 113 kg kokain ele geçirilmiştir"