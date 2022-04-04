Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İsmail Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

ÖZELLİKLERİ

Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hat 37,5 kilometre uzunluğunda ve toplam 9 istasyondan oluşmakta. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçlarıyla hizmet verecek hat Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 35 dakikada ilerlenebilecek.

GÜNDE 600 BİN YOLCU

Günde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan hattın bölgedeki trafiği azaltması, vatandaşlara ve yabancı ziyaretçilere şehir ulaşımında rahat bir nefes aldırması hedefleniyor.

Ayrıntılar geliyor...