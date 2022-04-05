Türkiye Gazetesi

YSK Başkanlığı’nın yayımladığı karara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımları belli oldu. Yayımlanan kararda, seçimde hangi ilden kaç milletvekilinin çıkarılacağı ve illerin kaç seçim bölgesinden oluşacağı belirlendi. Milletvekillerinin dağılımı ve oluşturulan seçim bölgeleri Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) tarafından alınan güncel nüfus verilerine göre belirleniyor.

ANKARA VE İSTANBUL 3 SEÇİM BÖLGESİNDEN OLUŞACAK

Yayımlanan 124 numaralı YKS kararında, 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı. Diğer illerin ise 18'den az milletvekili çıkardığı için tek bölge halinde seçime gireceği belirtildi. Buna göre; Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkararak, TBMM'ye gönderecek.

Eski sistem ‘Cumhur’dan 20 milletvekili götürdü 2018’deki seçime yeni sistemle girilmiş olsaydı AK Parti 13, MHP 7, HDP ise 5 vekil daha fazla çıkaracaktı. CHP’nin vekil sayısı da düşecekti.