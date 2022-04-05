Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 6-7 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecektir. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO'ya görülmemiş bir baskı uygulayacağız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bu savaşın sorumlusu, her ölenin sorumlusu Putin olduğunu söyleyerek, "Biz NATO olarak tarihin doğru tarafında yer alıyoruz. Rusya ve Putin'e tarihte eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguluyoruz, baskı oluşturuyoruz." dedi.

NATO'dan endişelendiren iddia: Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor ABD basınına açıklamlarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın güçlerini yeniden konuşlandırdığını söyleyerek, gerçek bir çekilmenin olmadığını belirtti.