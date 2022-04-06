Türkiye Gazetesi

Türkiye hem işçi hem de iş veren açısından iş gücü piyasasını canlandırmak için güçlü adımlar atmaya devam ediyor. İŞKUR desteğiyle birçok vatandaşın kurslara giderek meslek edinmeyi öğrendiği ve aynı zamanda bu kurslardan para kazandığı, sigorta priminin yatırıldığı projelerle işsizliğin önüne geçmeyi hedefliyor. Bakanlık, bu noktada iş vereni unutmuyor ve iş verenin daha çok işçi çalıştırması için milyarca lira destek sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyo-ekonomik hayattan kopmamaları sağlamak için istihdamlarına yönelik desteklerin sürdüğünü açıkladı. Sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumdaki vatandaşları İŞKUR’a yönlendirerek işgücüne katılımlarını teşvik ettiklerini belirten Bakan Yanık, “Sosyal yardım-istihdam bağını güçlendirmek için desteklerimiz sürüyor. Kaynaklarımızı etkin ve doğru bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Özel İşveren Sigortası Prim Desteği de bunlardan birisi” dedi.

YILLIK 9 BİN 307 LİRA SİGORTA PRİMİ

Özel İşveren Sigorta Prim Desteğine ilişkin detayları paylaşan Bakan Yanık, şunları söyledi: “2022 yılı için özel sektör işverenlerimizin ödemekle yükümlü olduğu sigorta prim tutarı olan aylık bin 25,82 lirayı Bakanlık olarak üstleniyoruz. Bakanlığımız asgari ücretin yüzde 15.5’ine tekabül eden 775,65 lirayı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da yüzde 5’ine karşılık gelen 250,2 lirayı karşılayacak. Sosyal yardım yararlanıcısının işverenlerce istihdam edilmesi halinde bir sigortalı için Bakanlığımızca ödenecek sigorta prim desteği ise yıllık 9 bin 307 lirayı.”

3 BİN 723 İŞVERENE 6.1 MİLYON DESTEK

2021 yılı içerisinde 3 bin 273 işverenin destekten yararlandığının altını çizen Bakan Yanık, “Bu doğrultuda sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumdaki vatandaşları işgücü piyasasına kazandırmak için 6.1 milyon lira Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verdik” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, işverenlerin Özel İşveren Sigorta Prim Desteği’nden yararlanmaları durumunda her bir sigortalı için ödemekle yükümlü olduğu sigorta primini 1 yıl boyunca karşıladıklarını belirtti.

Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine 224 milyon TL ek kaynak aktardık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yanık açıkladı: 1 milyar 260 milyon lira hesaplara yattı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 2 bin 354 lira evde bakım yardımı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık'tan doğalgaz yardımına ilişkin açıklama Aile Bakanı Derya Yanık doğalgaz yardımına ilişkin "Yardım kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık." dedi.