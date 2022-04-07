Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE

Dünyada en fazla diplomatik temsilciliği bulunan ülkeler arasında yer alan Türkiye, kadın diplomatların sayısını da hızla artırıyor. 2002’de 14 olan kadın büyükelçi sayısı, 2016’da 37’ye, bugün ise 64’e ulaştı.

Türk diplomasisine yön veren kadın diplomatların sayısında son yıllarda gözle görünür bir artış yaşanırken, dün yayımlanan Büyükelçiler Kararnamesi ile 11 kadın büyükelçi daha yurt dışında görevlendirildi. Antalya Diplomasi Forumu eş koordinatörü ve iş insanı Gülşen Karanis Ekşioğlu Macaristan büyükelçisi olarak görevlendirildi. Ekşioğlu, bir dönem Kayseri Erciyesspor’da top koşturan eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu’nun eşi olarak da tanınıyor.

Venezuela’da büyükelçilik yapan Şule Öztunç da Letonya Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Öztürk, İngilizce, Fransızca, Rusça, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere beş dil biliyor.

Estonya’nın başkenti Tallin’e büyükelçi olarak görevlendirilen Başak Türkoğlu, 1940 yılından bu ülkeye atanan dördüncü kadın büyükelçi oldu.

Büyükelçi Beste Pehlivan Sun da Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya büyükelçi olarak tayin edildi.

Windhoek (Namibya) Büyükelçiliğine Feral Çekerek Oruçkaptan, San Salvador (El Salvador) Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen, Punom Pen (Kamboçya) Büyükelçiliğine Ülkü Kocaefe, Harare (Zimbabve) Büyükelçiliğine Berna Kasnaklı Vresteden ve Kito (Ekvador) Büyükelçiliğine ise Makbule Başak Yalçın isimleri seçildi.

'Devlet Abla' ismiyle tanınan Büyükelçi Deniz Çakar

'DEVLET ABLA' HELSİNKİ'YE

Latin Amerika’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Baltık ülkelerine varana kadar dünya başkentlerinde görevlendirilen 11 kadın büyükelçi içinde dikkat çeken isimler bulunuyor. Bunlardan biri, daha önce Namibya’da Büyükelçi, Belçika’da ise Başkonsolos olarak görev yapan Büyükelçi Deniz Çakar. Yeni görev yeri Finlandiya’nın başkenti Helsinki olan Çakar, vatandaşın sorunlarına gece gündüz demeden çözüm aradığı ve kapısını hep zaman açık tuttuğu için yurt dışında yaşayan Türkler tarafından “Devlet Abla” ismiyle anılıyor.

EMİNE HANIM'IN DANIŞMANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın danışmanlığını yapan ve Afrika üzerine yaptığı başarılı çalışmalarla takdir edilen Tuba Nur Sönmez de Kuveyt büyükelçiliğine atandı.

Yavuz Selim Kıran

YAVUZ SELİM KIRAN ZAGREB'E

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini dün tebliğ etti. Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın Zagreb Büyükelçisi olmasına, Levent Eler’in de Birleşmiş Milletler Viyana Daimî Temsilcisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Ayrıca, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliğine Bekir Uysal, Stokholm Büyükelçiliğine Yönet Can Tezel, Kopenhag Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin, Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ, Rabat Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan, Seul Büyükelçiliğine ise Salih Murat Tamer getirildi.

Yeni Büyükelçiler Kararnamesi yayınlandı Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Brüksel, Mehmet Paçacı İslamabad Büyükelçisi olarak atandı.