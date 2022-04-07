Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."

MSB duyurdu! Kefken açıklarında bir mayın daha bulundu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli'nin Kefken açıklarında tespit edilen mayının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerince imha edildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! Kefken açıklarında bir mayın daha bulundu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli'nin Kefken açıklarında tespit edilen mayının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerince imha edildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'den acı haber Milli Savunma Bakanlığı, Şemdinli/Hakkâri bölgesinde Derecik Çayına düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in naaşına, bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda ulaşıldığını duyurdu.