Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Genelgede Covid-19 kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığından Kadına yönelik şiddete karşı kapsamlı genelge İçişleri Bakanlığı tarafından Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin hazırlanan kapsamlı genelgeye göre, 5 milyon erkeğe eğitim verilecek, kadın konukevi sayısı arttırılacak, elektronik kelepçede kapasite artırılacak ve KADES uygulamasında hedef 5 milyon indirme sayısı olacak.