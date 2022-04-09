Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Ankara’da 3 akaryakıt istasyonuna operasyon gerçekleştirildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, akaryakıt kaçakçılığı yönünden riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışmalar neticesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Dairesi ekiplerinin katılımıyla, 3 akaryakıt istasyonuna eş zamanlı operasyon düzenledi.

KAÇAK AKARYAKIT DÜZENEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyonlarda söz konusu istasyonlarda pompa, yazarkasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı. Anılan düzenekle istenildiğinde akaryakıtın kayıt dışı satıldığı, istenildiğinde ise yasal akaryakıt verilerek ekiplerin denetimi esnasında istasyonun yasal çalışıyor izlenimi verildiği belirlendi. Tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce soruşturma başlatıldı.​​

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