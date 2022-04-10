Türkiye Gazetesi

Bursa’da çevredeki fabrikalardan salınan kimyasal atıklar sebebiyle simsiyah ve kızıl akan Samanlı Deresi ile ilgili Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün “tertemiz akıyor” raporunu çevreciler yalanladı. Şubat ayında salınan kimyasal atıklar sebebiyle simsiyah akan Samanlı Deresi haberlerle gündeme gelmişti. Yapılan haberler ve şikayetler sonrasında durumun Cumhurbaşkanlığı'na bildirmesinin ardından Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü konunun araştırılması için harekete geçmişti. İl Müdürlüğü durumu ihbar eden vatandaşa şu cevabı verdi: “İlimiz sınırlarında yer alan Nilüfer Çayındaki kirlilik ve Samanlı Deresindeki deşarjlardan bahsedilmekte olup gereğinin yapılması istenmiştir. İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca İlimiz sınırlarından geçen derelere etkisi olabilecek alıcı ortama deşarjı olan işletmelerde rutin ya da şikayete istinaden 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelikler çerçevesinde denetimler yapılmakta ve herhangi bir uygunsuzluğun tespiti halinde ise idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bahse konu Samanlı derede yapılan denetim neticesinde alıcı ortama herhangi bir arıtmasız deşarj görülmemiş olup İl Müdürlüğümüzce konun takibi yapılmaktadır”

“İÇME SUYU İLE KARIŞIYOR”

Simsiyah akan derenin önünde açıklama yapan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, “Bariz bir şekilde kirletilmiş ve arıtılmadan gelen suyun Uludağ’dan gelen içme suyu ile karıştığını görüyoruz. Yakın zamanda hassas bir vatandaşımız konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ‘ e şikâyet dilekçesi veriyor. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün verdiği cevap ise şaşkınlığımızı bir kat daha arttırmıştır. Bahse konu Samanlı derede yapılan denetim neticesinde alıcı ortama herhangi bir arıtmasız deşarj görülmemiş olup İl Müdürlüğümüzce konunun takibi yapılmaktadır” deniyor. Fakat biz burada yeniden yaptığımız incelemede suyun arıtılmadığına şahit oluyoruz. Çoğu artıma tesisi eski teknoloji olduğu için biyolojik ve kimyasal arıtma gerçekleştiremiyor, çünkü çökertme sistemi ile çalışıyorlar. Yakın zamanda Marmara'da müsilaj kabusu yeniden hortlarsa kimse şaşırmasın” ifadelerini kullandı.

“MARMARA’DA MÜSİLAJ YİNE HORTLARSA KİMSE ŞAŞIRMASIN”

Asıl tehlikenin su ve gıda krizi olduğunu söyleyen Güler, ”Nilüfer Çayı, Bursa’nın kangreni hâline geldi. Uludağ’da içilebilir nitelikte olan su Samanlı dereden 200 kilometre yol çizerek Marmara denizine dökülene kadar bu hâle geliyor. Su bizim için artık daha fazla anlam içermekte. Aşırı sellerle ya da kuraklıklarla bu durum kendini belli etmeye başladı. Geçtiğimiz senelerde göllerin kuruması, su kaynaklarının kuruması ile birlikte ürünlerimizde düşüş meydana geldi. Önümüzde bizi bekleyen en büyük tehlikenin gıda ve su krizi olduğunu görüyoruz ve buna biran önce tedbir alınmasını istiyoruz. Fakat 2021 yılında kâğıt üzerinde yapılan değişiklik ile dördüncü derece su kalitesini listeden çıkartıp üçüncü dereceye almışlar. Şimdi biz bu suyla mı tarım yapacağız, bu suyla mı hayvanlarımızı sulayacağız ?” diye konuştu.

Marmara'nın kabusu olan müsilajla ilgili korkutan açıklama: Şartlar oluştuğunda tekrar gelecek Geçen sene Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve ülke çapındaki en büyük deniz temizliği seferberliğinin başlamasına neden olan müsilaj ile ilgili korkutan açıklama Prof. Dr. Meriç Albay'dan geldi. "50-60 yıldan beri İstanbul ve çevresini sanayi şehri yapmışız ama atıklarını sürekli denize atmışız" diyen Prof. Dr. Albay, "Ne zaman gelir bilmiyoruz. Ama şartlar oluştuğunda müsilaj tekrar gelecek" dedi.