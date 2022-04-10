Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz" denirken, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

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