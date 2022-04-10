Türkiye Gazetesi

1829 yılında taşkömürünün bulunmasıyla Türkiye'de adeta enerjinin başkenti olan Zonguldak, doğalgaz rezerviyle ekonomiye can suyu oluyor. Uzunmehmet'in 193 yıl önce taşkömürünü bulmasıyla yeraltındaki karaelmas yer üstüne çıkartılarak ülke ekonomisine katkı sağladı.

Zonguldak'ta bu güne kadar 5 bini aşkın madenci şehit oldu. Kömür üretimi için ocağa inen madenciler, yer altındaki zenginlikleri yer üstüne çıkartarak Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağladı.

1.5 MİLYAR TON REZERVE SAHİP

Elektrik üretiminin yanı sıra sanayi sektörünün ham maddesi olarak kullanılan taşkömürü; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu ve redevans usulüyle sahaları kiralayan firmalar tarafından yer altından çıkartılıyor. Zonguldak; 1,5 milyar ton rezerve sahip olan taşkömürünün yanı sıra Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle, enerjinin başkenti olma unvanını sürdürüyor.

Zonguldak; 1,5 milyar ton rezerve sahip olan taşkömürünün yanı sıra Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle, enerjinin başkenti olma unvanını sürdürüyor.

150 KM'LİK BORU HATTI 2023'E HAZIRLANIYOR

Karadeniz'de keşfedilen milli gaz; denizden Filyos'a 150 kilometrelik boru hattı döşenecek. 2023'te kullanıma sunulması planlanan gazın karaya çıkartılması için getirtilen boruların montaj işlemleri ise sürüyor. 6 kuyunun ardından planlamada yer alan diğer dört kuyunun daha kazılmasıyla birlikte doğalgazın karaya çıkartılması işlemi devam edecek.

Fatih Sondaj Gemisi ile yapılan sondajlar, Kanuni Sondaj Gemisi'yle devam ediyor. Filyos Limanı'ndan demir alan Yavuz Sondaj Gemisi'nin kuyu başı vanalarını bölgeye taşıyarak ana dağıtım haznesine bağlantısı sağlanacak.

3 SONDAJ GEMİSİYLE DEV OPERASYON

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi üç sondaj gemisinin operasyonlarıyla karaya çıkartılacak. Fatih Sondaj Gemisi, Gökçebey-1 bölgesinde arama sondajı, Kanuni Sondaj Gemisi Türkali-5 kuyusunda kuyu tamamlama, Yavuz Sondaj Gemisi ise Türkali-2 kuyusunda kuyubaşı vanası yerleştirme ve kuyu tamamlama çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE'NİN KUZEYE AÇILAN İLK KAPISI

Yüksek teknolojili üretimlere de ev sahipliği yapacak olan Filyos, çok yönlü ulaşım ağıyla da hem ticari hem de lojistik üs olacak. Yıllık 25 milyon ton elleçleme kapasitesi olan limanın yanı sıra Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesine ev sahipliği yapacak olan Zonguldak; Filyos'la birlikte Türkiye'nin kuzeye açılan kapısı olacak.

Zonguldak-Kilimli yolu ile hem akaryakıttan hem de zamandan tasarruf sağlanacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Zonguldak-Kilimli Yolu Projesiyle yıllık toplam 155,2 milyon TL ve akaryakıttan 20,2 milyon TL tasarruf elde edilirken seyahat süresi ise 5 dakikaya indi.

Zonguldak'ta heyelan tehlikesi: 38 ev boşaltıldı Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle çatısında hasar oluşan ve toprak kaymasından etkilenen 38 ev için boşaltma kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak-Kilimli yolu açılışında konuştu: Enflasyonun üstesinden geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak-Kilimli yolu açılışında konuştu. Zonguldak'tan Türkiye'ye söz veriyorum diyen Erdoğan; "Darbecileri nasıl püskürttüysek, terörün başını nasıl ezdiysek, baronların ekonomi oyunlarını nasıl bozduysak, hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.