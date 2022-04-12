Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye’nin İsrail başta olmak üzere Körfez ülkeleri ile ilişkileri normalleştirme stratejisi kapsamında, önümüzdeki günlerde yeni bazı adımlar atılacak.

Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu Türkiye’nin dış politikada yürüttüğü diplomasi trafiğini ve önümüzdeki günlerde atılacak yeni adımları AK Parti yönetimi ile paylaştı. Bakan Çavuşoğlu özellikle Mısır konusunda “İlişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. İlerleyen günlerde de atacağız. Karşılıklı büyükelçilikleri atama kararı aldığımız zaman da elbette adım atarız” diyerek önümüzdeki süreçte yeni gelişmelerin olabileceğinin ilk işaretini vermişti. Çavuşoğlu’nun AK Parti’de katıldığı toplantılarda Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır olmak üzere dört ülke ile ilişkileri geliştirmek istediklerini anlattı. Bu doğrultuda Mısır’dan Dışişleri Bakanı düzeyinde bir heyetin yakında Türkiye’ye geleceği belirtildi. Çavuşoğlu’nun, AK Parti’deki toplantılarda, Ramazan ayı içinde Mısır Dışişleri Bakanı ile İstanbul’da iftar yemeğinde bir araya gelmeyi planladıklarını söylediği öğrenildi.



Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde BAE’li mevkidaşı Abdullah bin Zayid en-Nahyan’la bir araya gelmişti.

KAŞIKÇI DAVASINDA ADLİ İŞ BİRLİĞİ

Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emîrlikleri ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mesafe aldıklarını hatırlattı. Suudi Arabistan’la da aynı şekilde ilişkilerin geliştirilmesi sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu “Cemal Kaşıkçı davasının iadesini de bu kapsamda düşünüyoruz. Sürecin bir parçası. Adli iş birliği mekanizması işletildi. Bu konuda Suudlarla görüşmelerimiz olacak” dedi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ RAHATSIZ DEĞİL

İsrail’le ilişkilerde de önemli gelişmeler olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “İsrail’e bir ziyaretimiz olacak. Filistin yönetimi de Türkiye’nin İsrail’le ilişkileri geliştirilmesinden memnun. Bir rahatsızlıkları yok. Hatta bize ‘İlişkileri düzeltmenizi destekliyoruz. Bu sürecin Filistin meselesinin çözümüne da katkı sağlayacağını düşünüyoruz’ mesajını verdiler. İlişkilerin düzelmesi Filistin’in de çıkarına olur” diye konuştu.

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'Körfez' rotasını Türkiye’ye çevirdi Türkiye’den en çok askerî araç alan Körfez ülkesi Bahreyn olurken, Suudi Arabistan füze tedarikini ülkemizden yapıyor. Katar da, HÜRJET ve GÖKBEY’le yakından ilgileniyor.