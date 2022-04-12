.
Bakan Akar'dan mayınlarla ilgili açıklama
12.04.2022 - 15:35 | Son Güncelleme: 12.04.2022 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Bakan Akar: "(Karadeniz'de tespit edilen mayınlar) Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz"
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Akar,
847488 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/847488.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER