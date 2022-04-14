Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, önceki gün yapılan Kabine toplantısı sonrasında bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Mariupol’deki Türklerle birlikte sivillerin tahliyesine ilişkin Bakan Akar "Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile sürekli iletişim hâlindeyiz. Türkiye olarak oradaki tahliyelerin emniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için yapılması gereken ne varsa, gemi tahsisi dâhil yaptık, yapıyoruz. Bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler bekliyoruz. Oradaki insani durum son dönemde kötüleşti. Türklerle birlikte tüm sivilleri tahliye etme konusunda her türlü hazırlığı yaptık. İkili bir konu mevcut, kentin bir bölümü Rusya bir bölümü ise Ukrayna kontrolünde. Sonuç olarak biz insani bakımdan yapılması gereken ne varsa bunu gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

HER İHBAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Karadeniz’de tespit edilen mayınlara yönelik açıklama yapan Bakan Akar "Bu konuyla mücadeleye ilişkin elimizde güçlü imkânlar var. Bunları süratle seferber ettik. Mayın avlama gemilerimizin, deniz karakol uçaklarımızın, helikopterlerimizin, İHA’larımızın, SAS timlerimizin alarm durumlarını yükselttik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Herhangi bir ihbar alındığında unsurlarımız süratle gereğini yapıyor" ifadelerini kullandı.

Mayınların İstanbul Boğazı açıklarına nasıl bu kadar süratle geldiğine yönelik soruya Bakan Akar "Bununla ilgili birçok yorum, varsayım var. Elimizde bununla ilgili somut bilgi, veri olmadan herhangi bir şekilde bazı şeyleri telaffuz etmek uygun olmaz" cevabını verdi. Gelen tüm ihbarların anında değerlendirildiğini vurgulayan Akar "Her bir ihbar dikkatli bir şekilde değerlendiriliyor. Mayınlar teşhis edilmelerinin ardından emniyetli bölgeye çekilerek, çevreye zarar vermeden etkisiz hale getiriliyor. Şu anda deniz trafiğinde herhangi bir sorun yok, normal şekilde devam ediyor" dedi.

F-16 BLOCK 70’LERE İHTİYACIMIZ VAR

ABD’den F-16 teminine ilişkin gelinen süreçteki son duruma yönelik soruya Akar "Bizim Viper denilen blok 70 F-16’lara ihtiyacımız var. Bununla birlikte elimizdeki F-16’ların da modernizasyonu gerekiyor. Bununla ilgili ‘Yabancı Askerî Satışlar’ kapsamında süreci başlattık. ABD Savunma Bakanlığındaki süreç ABD Dışişleri Bakanlığı ile devam ediyor. İhtiyatlı olmak lazım. Bu uzun bir süreç, temennimiz bunun olumlu sonuçlanması" diye konuştu.

“DİLEĞİMİZ BERABER GÖRÜŞME”

Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki ortak SAMP-T füze projesine yönelik ise Akar şunları söyledi: Cumhurbaşkanı’mız Fransız ve İtalyan mevkidaşları ile SAMP-T konusunu konuştu. Biz de iki ülkenin bakanlarıyla konuştuk. Fransa, İtalya ve Türkiye olarak üçlü bir görüşme yapmak gerekiyor. Malum Fransa’da seçimleri var. Seçimler bittikten sonra bizim temennimiz ve dileğimiz beraber görüşmek. Zaten başlamış olan bir süreçti ve bunun olumlu şekilde sonuçlanmasını ümit ediyoruz.

İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu

MAM-L MÜHİMMATI

Deniz hedefini başarıyla vurdu

Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, AKSUNGUR’dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefini başarıyla vurdu. Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Millî İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk defa Millî Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz’de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de bir ilk! Milli mayın avlama sonarı geliyor Türkiye'nin ilk milli mayın avlama sonarı Nusrat-1915'in bu yılın üçüncü çeyreğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunulması hedefleniyor.

Bakan Akar komandoları kabul etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komandoları kabul ederken, buluşmada terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Bakan Akar'dan mayınlarla ilgili açıklama Bakan Akar, Karadeniz'de tespit edilen mayınlarla ilgili; "Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz" dedi. Akar, mayınların menşeine yönelik tartışmalarla da ilgili; "Mayınların menşeine ilişkin elimizde kesinleşen bir bilgi yok" açıklamasında bulundu.